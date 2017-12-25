Санкции помешали многим заводам в Сирии выпускать продукцию, заявил министр

ДАМАСК, 25 дек — РИА Новости. Западные санкции, введенные в одностороннем порядке в отношении Сирии, помешали тысячам заводов в стране выпускать продукцию во время войны, рассказал в интервью РИА Новости министр промышленности САР Ахмед аль-Хаму.

"Во многом из-за односторонних принудительных мер со стороны западных стран против Сирии из строя вышли или частично прекратили работу тысячи промышленных предприятий… Они лишили заводы сырья, запчастей и не позволяли создать новые линии", — заявил аль-Хаму.

Министр отметил, что в этих условиях исчезли, в частности, лекарства и продовольственные продукты, включая детское питание.

Ущерб заводам также нанесли действия боевиков, которые разрушали предприятия, крали их оборудование и грабили здания.

Глава МИД России Сергей Лавров в декабре по итогам переговоров со спецпосланником генсека ООН Стаффаном де Мистурой призвал отменить введенные некоторыми западными странами односторонние санкции в отношении Сирии, которые отрицательно сказываются, прежде всего, на простых гражданах.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>