Глава МИД Казахстана отметил миротворческий потенциал страны

АСТАНА, 25 дек — РИА Новости. Переговоры по урегулированию ситуации в Сирии продемонстрировали востребованность миротворческого потенциала Казахстана, заявил министр иностранных дел республики Кайрат Абдрахманов.
Он напомнил, что 21-22 декабря в Астане прошел восьмой раунд переговоров по Сирии.
"Хотел бы обратить ваше внимание на прорывные договоренности между странами-гарантами, которые приняли положение о рабочей группе по выдаче задержанных, обмену пленными. Заявление они также приняли о гуманитарном разминировании, особенно объектов, которые находятся под защитой ЮНЕСКО. Страны-гаранты также договорились о проведении в конце января следующего года конгресса сирийского национального диалога в Сочи", — заключил Абдрахманов.
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