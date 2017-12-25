Глава МИД Казахстана отметил миротворческий потенциал страны

АСТАНА, 25 дек — РИА Новости. Переговоры по урегулированию ситуации в Сирии продемонстрировали востребованность миротворческого потенциала Казахстана, заявил министр иностранных дел республики Кайрат Абдрахманов.

"Хотел бы обратить ваше внимание на востребованность миротворческого потенциала Казахстана и нашего Елбасы (лидера нации — ред.) Нурсултана Абишевича Назарбаева, что ярко проявилось в урегулировании сирийского кризиса. Мировое сообщество признает, что диалог между действующим правительством и вооруженной оппозицией этой страны, создание зон деэскалации, условия доставки гуманитарной помощи населению стали возможны благодаря астанинской площадке и воли главы нашего государства", — сказал Абдрахманов в ходе правительственного часа в мажилисе (нижней палате) парламента Казахстана.

Он напомнил, что 21-22 декабря в Астане прошел восьмой раунд переговоров по Сирии.

"Хотел бы обратить ваше внимание на прорывные договоренности между странами-гарантами, которые приняли положение о рабочей группе по выдаче задержанных, обмену пленными. Заявление они также приняли о гуманитарном разминировании, особенно объектов, которые находятся под защитой ЮНЕСКО. Страны-гаранты также договорились о проведении в конце января следующего года конгресса сирийского национального диалога в Сочи", — заключил Абдрахманов.

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