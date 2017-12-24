Суд обязал США предоставить правозащитникам доступ к задержанному в Сирии

ВАШИНГТОН, 24 дек — РИА Новости. Суд обязал власти США предоставить правозащитникам доступ к задержанному в Сирии американскому гражданину, которого подозревают в боевых действиях на стороне террористов, говорится в решении окружного суда в Вашингтоне, округ Колумбия.

Гражданин США, имя которого не называется, был задержан сирийским курдским ополчением в сентябре 2017 года и передан американским военным. Влиятельная правозащитная организация Американский союз гражданских свобод (ACLU) потребовала, чтобы ее юристов допустили к задержанному. В противном случае нарушается право американца на адвоката, заявили в ACLU.

Пентагон отказывался предоставить юристам доступ, заявляя, что еще не определились, какие обвинения предъявить задержанному и когда предоставить ему адвоката. Кроме того, военные пытались доказать, что ACLU не имеет отношения к задержанному и поэтому не имеет права требовать доступа к нему.

Суд согласился с доводами правозащитников и распорядился, чтобы им предоставили немедленный доступ к задержанному. При этом свидание с адвокатом будет кратковременным и пройдет под наблюдением военных. Доводы Пентагона о том, что задержанный не требовал к себе адвокатов из ACLU, судья Таня Чуткан назвала "по меньшей мере неискренними".