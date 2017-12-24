Сирийская армия окружила оплот террористов к юго-западу от Дамаска

ДАМАСК, 24 дек — РИА Новости. Сирийские правительственные войска замкнули кольцо вокруг оплота "Джебхат ан-Нусры*" в поселении Могр-эль-Мир к юго-западу от Дамаска, сообщает национальное агентство САНА.
Агентство сообщает, что в ходе наступления армии и ополчения удалось ликвидировать боевиков террористической группировки и уничтожить несколько единиц техники, что позволило также занять ряд новых позиций на подступах к Мазраат-Бейт-Джан.
*Запрещенная в России террористическая организация
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