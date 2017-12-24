Сирийская армия эвакуировала 70 человек из лагеря на границе с Иорданией

ДАМАСК, 24 дек — РИА Новости. Правительственные войска обеспечили безопасное возвращение 70 беженцев из лагеря Эр-Рукбан на сирийско-иорданской границе в их родные поселения на востоке провинции Хомс, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

По данным агентства, эвакуировано 10 семей, в большинство прибывших граждан женщины и дети.

Все прибывшие из Эр-Рукбан беженцы находятся под опекой военных. Большая часть благополучно смогла вернуться в свои дома в городе Карьятейн.

Сирийские беженцы, проживающие в лагере Эр-Рукбан на границе с Иорданией, обратились к сирийским властям с призывом о помощи в связи с крайне сложной гуманитарной обстановкой из-за действий военных США.

В ходе переговоров по ситуации в лагере, обсуждалась возможность вывода беженцев из Эр-Рукбана в провинции Дамаск, Хомс и Дейр-эз-Зор на территории, контролируемые армией САР и властями.

Беженцы в лагере Эр-Рукбан появились еще в 2014 году. Территория почти 50-тысячного лагеря сейчас подконтрольна незаконным бандформированиям и поделена между ними на сектора. В гарнизоне Эт-Танф при этом расположена одна из военных баз США в Сирии, где проводится обучение и оснащение отрядов вооруженной сирийской оппозиции.

Россия еще 20 ноября предложила командованию группировкой войск США в Эт-Танфе совместно обеспечить безопасность доставки гуманитарной помощи беженцам. Коалиция во главе с США согласилась помочь, однако заявила, что не получила подтверждения того, что сирийские власти готовы пропустить конвои.