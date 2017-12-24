В Минобороны отчитались по ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки четыре нарушения режима прекращения огня, турецкие — два, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*.
Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведена гуманитарная акция в населенном пункте Айюба провинции Эль-Кунейтра, было доставлено 2,1 тонны продовольствия. В течение суток медицинская помощь оказана 125 жителям.
Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Хама, Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 234.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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