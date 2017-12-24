В Минобороны отчитались по ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки четыре нарушения режима прекращения огня, турецкие — два, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано четыре нарушения: в провинции Алеппо три, Латакия — одно. Турецкой частью представительства зафиксировано два случая стрельбы в провинции Дамаск", — говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведена гуманитарная акция в населенном пункте Айюба провинции Эль-Кунейтра, было доставлено 2,1 тонны продовольствия. В течение суток медицинская помощь оказана 125 жителям.

Добавляется, что в течение суток соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, составляет 2315.

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Хама, Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 234.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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