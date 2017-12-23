Юнармейцы собрали восемь тонн подарков к Новому году для детей в Сирии

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Юнармейцы собрали восемь тонн подарков, среди которых одежда, обувь, канцтовары и игрушки, к Новому году для детей в Сирии в рамках акции "Дети России — детям Сирии", сообщает ДИМК Минобороны России.

"Двадцать третьего декабря на аэродроме Чкаловский (Московская область) юнармейцы в рамках акции "Дети России — детям Сирии" сформировали и отправили подарки для сирийских детей к Новому 2018 году", — говорится в сообщении.

Восемь тонн подарков отправятся в Сирию военно-транспортным самолетом, подчеркнули в Минобороны. Среди подарков — одежда и обувь, школьные принадлежности и канцтовары, мягкие игрушки и предметы личной гигиены, а также — продукты питания.

"В течение месяца региональные штабы превратились в пункты сбора новогодних подарков. Дети из разных классов — от начальной школы до выпускников, объединённые целью поделиться простым чудом для таких же детей из Сирии, собирали игрушки, одежду, школьные принадлежности и сладкие сюрпризы", — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что в прошлом году по инициативе тульских юнармейцев было собрано и отправлено в Сирию более 10 тысяч новогодних подарков.

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