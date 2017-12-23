В России допустили возможность участия США в конгрессе нацдиалога Сирии

АСТАНА, 23 дек — РИА Новости. США пока не выражают желания принять участие в конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи, но если захотят, такая возможность у них будет, при этом Москва ожидает от Вашингтона конструктивного подхода и поддержки по отношению к конгрессу, заявил в интервью РИА Новости спецпосланник президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"США не изъявляют особого желания пока там присутствовать, но подумаем. Если от них поступит такое предложение — поприсутствовать там в качестве наблюдателя, — то мы готовы предоставить, наверное, такую возможность. Но опять же, это надо все согласовать, обдумать", — сказал Лаврентьев.

Отвечая на вопрос, отмечают ли в Москве какое-либо противодействие конгрессу с американской стороны, он сказал: "мы все-таки ожидаем от них конструктивного подхода к этому вопросу и поддержки, потому что мы все делаем одно общее дело, мы пытаемся сделать так, чтобы в Сирии воцарился мир".

"Как, чья идея — это не так важно. Главное — это тот результат, к которому мы можем прийти. Каким способом? Если удастся через проведение конгресса, то давайте двигаться вместе, в одном направлении", — заявил собеседник агентства.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>