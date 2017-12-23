АСТАНА, 23 дек — РИА Новости. Москва отмечает попытки дестабилизировать ситуацию в Сирии после начала процесса вывода основной части Воздушно-космических сил России, заявил в интервью РИА Новости спецпосланник президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Такие попытки мы, конечно, отмечаем", — сказал он, отвечая на вопрос, есть ли угроза проведению конгресса национального диалога Сирии со стороны отдельных сил и будут ли попытки дестабилизировать ситуацию в Сирии после вывода основной части российских ВКС.

"Не всем нравится то, что Россия сейчас возглавила процесс политического урегулирования, и не только политического, но и борьбы с "Исламским государством"*, с террористическими группировками в Сирии. Не всем это нравится", — отметил он.

Одиннадцатого декабря президент РФ Владимир Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии после полного разгрома ИГ* в этой стране. Сейчас, по мнению Москвы, необходимо как можно скорее разработать конституцию Сирии и сформировать переходное правительство. Для этого предлагается провести конгресс нацдиалога Сирии, чтобы сами сирийцы, как правительство в Дамаске, так и оппозиция, могли прийти к единому мнению по всем этим вопросам.

"Не будем показывать пальцем на эти страны. Сами за себя говорят те выступления, которые представители этих стран делают официально на различных площадках, в том числе и по астанинскому процессу, и по предстоящему конгрессу национального диалога", — отметил Лаврентьев.

По его словам, "опять же, Россия в данном случае просто пытается сделать то, что требуется сделать от любой другой страны — надо отставить в сторону собственные интересы и действовать в интересах сирийского народа".

"Мы пытаемся это делать. Удастся ли кому-то помешать этому? Думаю, что нет, потому что мы движемся в правильном направлении, и если сирийский народ решит нас поддержать, это будет видно в ходе конгресса национального диалога", — сказал собеседник агентства.

*Запрещенная в России террористическая организация

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