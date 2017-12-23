К режиму прекращения огня в Сирии присоединились еще два населенных пункта

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Еще два населенных пункта в сирийских провинциях Хомс и Алеппо присоединились к режиму прекращения боевых действий за последние сутки, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"В течение суток подписано два соглашения о присоединении населенных пунктов Мшерфет-Ирджель провинции Алеппо и Эль-Мухаджерин провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий", — говорится в сообщении.

Отмечается, что количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2 тысяч 315. Также продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Хама, Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра.

Также сообщается, что количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 234.

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