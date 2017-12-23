Российский представитель рассказал, как пройдет конгресс нацдиалога Сирии

АСТАНА, 23 дек — РИА Новости. На конгрессе национального диалога смогут выступить только сирийские участники, сообщил в интервью РИА Новости спецпосланник президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

"Вопрос находится в стадии согласования. Мы считаем, что, наверное, в качестве наблюдателей могут присутствовать и страны-гаранты, представители ООН соответственно. Может быть, и другие члены международного сообщества, которые достойны того, чтобы быть там представлены", — сказал спецпосланник.

"Но опять же, хочу сказать, что это исключительно в качестве наблюдателей, чтобы поприсутствовать и своим присутствием поддержать стремление сирийского народа найти выход из тупиковой ситуации, но ни в коем случае не оказывать какого-то воздействия. И, как мне кажется, ни одной из стран не будет предоставлено слово для выступления. Такие задумки на данный момент", — подчеркнул он.

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