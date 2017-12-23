АСТАНА, 23 дек — РИА Новости. Кандидатуры председателя конгресса национального диалога Сирии пока нет, сообщения про Фарука Шараа — слухи, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

Ранее несколько источников РИА Новости сообщили, что Фарука Шараа пригласили открыть конгресс сирийского национального диалога в Сочи. Предполагается, что бывший вице-президент может даже возглавить форум.

"Это все слухи. Никаких имен пока нет", — сказал Лаврентьев.

Ранее МИД Казахстана сообщил, что конгресс национального диалога Сирии пройдет в Сочи 29-30 января. Как сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций на переговорах, список участников конгресса национального диалога Сирии не согласован, это будет сделано в середине января.

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