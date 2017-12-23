АСТАНА, 23 дек — РИА Новости. Рабочая группа по освобождению заключенных в Сирии начнет работу в течение ближайших двух-трех недель, в нее войдут только представители стран-гарантов, без сирийских сторон, рассказал в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.
"Нам, трем странам-гарантам (России, Ирану и Турции), предстоит в этом плане выделить своих представителей, которые с представителем ООН будут налаживать работу по согласованию списков лиц, которые задержаны и находятся под стражей, по их обмену", — отметил он.
По его словам, ранее планировалось включить в нее и представителей сирийского центрального правительства и оппозиции.
"Будем привлекать к своей работе — такие планы есть и они отмечены в документе — представителей Международного Красного Креста и Красного Сирийского Полумесяца и при необходимости других международных организаций, неправительственных организаций", — сказал он.
"С чего-то надо начинать. Это очень чувствительный вопрос. И сирийское правительство, и оппозиция взаимно обвиняют друг друга в несоблюдении каких-то условий, и те, и другие выражают опасение за судьбу задержанных, почему и отказываются друг другу передавать списки. Попробуем этот порочный круг преодолеть за счет создания рабочей группы стран-гарантов. Это удалось сделать, хотя это стоило больших трудов", — заключил он.
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