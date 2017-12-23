АСТАНА, 23 дек — РИА Новости. Рабочая группа по освобождению заключенных в Сирии начнет работу в течение ближайших двух-трех недель, в нее войдут только представители стран-гарантов, без сирийских сторон, рассказал в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

"Эта рабочая группа сейчас будет создана, но все мы должны отдавать себе отчет в том, что это потребует определённого времени с учетом сохраняющегося очень низкого уровня доверия между конфликтующими сторонами, которые боятся даже того, чтобы передавать списки лиц, которые находятся у них задержанные или под стражей, из-за опасений, что они будут убиты", — сказал Лаврентьев.

"Нам, трем странам-гарантам (России, Ирану и Турции), предстоит в этом плане выделить своих представителей, которые с представителем ООН будут налаживать работу по согласованию списков лиц, которые задержаны и находятся под стражей, по их обмену", — отметил он.

По его словам, ранее планировалось включить в нее и представителей сирийского центрального правительства и оппозиции.

"Но на данный момент мы посчитали, что это не так актуально. Она должна начать работу в течение ближайших двух-трех недель, будет проводить консультации и с представителями вооруженной оппозиции, и центрального правительства, обрабатывать поступающие материалы в отношении удерживаемых лиц и дальше согласовывать вопрос обмена", — рассказал собеседник агентства.

"Будем привлекать к своей работе — такие планы есть и они отмечены в документе — представителей Международного Красного Креста и Красного Сирийского Полумесяца и при необходимости других международных организаций, неправительственных организаций", — сказал он.

По словам спецпосланника, периодически эта группа будет докладывать странам-гарантам о проделанной работе — какие появляются шероховатости, что нужно сделать, чтобы сделать работу более эффективной.

"С чего-то надо начинать. Это очень чувствительный вопрос. И сирийское правительство, и оппозиция взаимно обвиняют друг друга в несоблюдении каких-то условий, и те, и другие выражают опасение за судьбу задержанных, почему и отказываются друг другу передавать списки. Попробуем этот порочный круг преодолеть за счет создания рабочей группы стран-гарантов. Это удалось сделать, хотя это стоило больших трудов", — заключил он.

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