В Совфеде рассказали, что показала операция России в Сирии

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что операция в Сирии показала принципиально новое качество российской армии.

"Сирийская операция продемонстрировала принципиально новое качество сегодняшней российской армии, отличающее ее от армии советской, — крайне бережное отношение к личному составу, каждому бойцу, к каждой человеческой жизни", — написал он в Facebook.

По его словам, соотношение потерь боевиков и российской армии в Сирии составило 1507 к 1, "такого соотношения ни одна серьезная война еще не знала".

"Меня судьба в свое время отправила на Афганскую войну, и мы тогда просто были вне себя, когда видели, как порой бездарно гибли наши люди. В Сирии не было ни одного такого случая, ни одного. Говорю это по горячим следам. Не сомневаюсь, что со временем история поставит афганцев и сирийцев в один ряд – как героических защитников России", — добавил Клинцевич.

Одиннадцатого декабря президент РФ Владимир Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии после полного разгрома террористической группировки "Исламское государство"* в этой стране.

* Запрещенная в России террористическая организация