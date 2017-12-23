В Совфеде рассказали, что показала операция России в Сирии

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что операция в Сирии показала принципиально новое качество российской армии.
По его словам, соотношение потерь боевиков и российской армии в Сирии составило 1507 к 1, "такого соотношения ни одна серьезная война еще не знала".
"Меня судьба в свое время отправила на Афганскую войну, и мы тогда просто были вне себя, когда видели, как порой бездарно гибли наши люди. В Сирии не было ни одного такого случая, ни одного. Говорю это по горячим следам. Не сомневаюсь, что со временем история поставит афганцев и сирийцев в один ряд – как героических защитников России", — добавил Клинцевич.
Одиннадцатого декабря президент РФ Владимир Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии после полного разгрома террористической группировки "Исламское государство"* в этой стране.
* Запрещенная в России террористическая организация
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