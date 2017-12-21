Делегация сирийской оппозиции в Астане включает более 20 человек

АСТАНА, 21 дек — РИА Новости. Делегация сирийской оппозиции на переговорах в Астане, направленных на урегулирование ситуации в САР, включает более 20 человек, сообщил руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков.

"Сирийская оппозиция — более 20 человек", — сообщил Жайнаков журналистам.

По его словам, они все прибыли в Астану. Жайнаков не уточнил, кто именно возглавляет делегацию оппозиции Сирии.

Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что в Астане стартовал восьмой раунд переговоров по Сирии, делегации стран-гарантов — России, Турции и Ирана — начали технические встречи.

Делегацию России возглавляет спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, Турции — замглавы МИД Седат Онал, Ирана — замминистра иностранных дел Хусейн Джабери Ансари. Во встрече также примут участие делегации правительства и оппозиции Сирии, а также стран-наблюдателей — США и Иордании.

Площадка Астана принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января. За это время был подписан меморандум о создании зон деэскалации в Сирии, было согласовано положение о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии, достигнут ряд других договоренностей, которые позволяют начать разговор о политическом урегулировании.

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