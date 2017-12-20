МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Вооруженная оппозиция Сирии надеется на увеличение числа зон деэскалации в Сирии и хочет обсудить этот вопрос на грядущих переговорах в Астане, заявил РИА Новости глава делегации оппозиции Ахмад Тома.

Как сообщила ранее пресс-служба МИД Казахстана, восьмой раунд переговоров об урегулировании конфликта в Сирии пройдет в Астане 21-22 декабря.

"Мы хотим увеличения числа зон деэскалации, чтобы ситуация постепенно пришла к полному прекращению огня… Мы надеемся на это (на обсуждение вопроса на "Астане-8" — ред.). Это позитивное явление, чем больше зон деэскалации, тем лучше ситуация, но это нужно обсуждать", — заявил Тома.

Экс-председатель так называемого временного правительства Сирии Тома впервые возглавил делегацию оппозиции.

Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже семь раундов встреч. В столице Казахстана было согласовано положение о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии и подписан странами-гарантами (Россией, Турцией и Ираном) меморандум о создании зон деэскалации в Сирии.

С начала мая в Сирии создаются зоны деэскалации. Соответствующее соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. На сегодняшний день в Сирии созданы четыре зоны деэскалации: одна в Идлибе, куда входит в том числе часть провинции Хама, вторая — к северу от города Хомс, третья — в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая — в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией.

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