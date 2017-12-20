Источник назвал приоритетные темы встречи "Астана-8" по Сирии

АСТАНА, 20 дек — РИА Новости. Внимание участников восьмой встречи по Сирии в Астане будет в основном сосредоточено на проведении конгресса национального диалога в Сочи, а также на обсуждении зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб, сообщил РИА Новости источник, близкий к ходу переговоров.
"По меньшей мере будет выказана поддержка конгрессу в Сочи. Вероятно, участники также попробуют инициировать некоторый план для Сочи, касающийся конституции, выборов и другого", — сообщил источник.
"Второй темой станет зона деэскалации в Идлибе", — добавил он.
Как ранее заявлял глава МИД России Сергей Лавров, в Идлибе сохраняется непростая обстановка. "Мы вместе с турецкими, прежде всего, а также иранскими и сирийскими коллегами проводим работу, чтобы максимально эффективно запустить функционирование зоны деэскалации в этой части САР", — отмечал дипломат.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>