Источник назвал приоритетные темы встречи "Астана-8" по Сирии

АСТАНА, 20 дек — РИА Новости. Внимание участников восьмой встречи по Сирии в Астане будет в основном сосредоточено на проведении конгресса национального диалога в Сочи, а также на обсуждении зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб, сообщил РИА Новости источник, близкий к ходу переговоров.

Как сообщила ранее пресс-служба МИД Казахстана, восьмой раунд переговоров об урегулировании конфликта в Сирии пройдет в Астане 21-22 декабря. Конгресс национального диалога Сирии в свою очередь планируется провести в начале следующего года в российском Сочи, с инициативой проведения таких переговоров выступил президент РФ Владимир Путин.

"По меньшей мере будет выказана поддержка конгрессу в Сочи. Вероятно, участники также попробуют инициировать некоторый план для Сочи, касающийся конституции, выборов и другого", — сообщил источник.

"Второй темой станет зона деэскалации в Идлибе", — добавил он.

С начала мая в Сирии создаются зоны деэскалации. Соответствующее соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. На сегодняшний день в Сирии созданы четыре зоны деэскалации: одна в Идлибе, куда входит в том числе часть провинции Хама, вторая — к северу от города Хомс, третья — в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая — в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией.

Как ранее заявлял глава МИД России Сергей Лавров, в Идлибе сохраняется непростая обстановка. "Мы вместе с турецкими, прежде всего, а также иранскими и сирийскими коллегами проводим работу, чтобы максимально эффективно запустить функционирование зоны деэскалации в этой части САР", — отмечал дипломат.

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