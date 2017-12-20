МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Политический расчёт тормозит деятельность ЮНЕСКО по восстановлению исторических памятников в Сирии, заявил в среду глава МИД России Сергей Лавров.

"В связи с серьезным ущербом, который был нанесен террористами богатейшему культурно-историческому наследию Ближнего Востока мы добиваемся активизации деятельности ЮНЕСКО по восстановлению памятников Пальмиры и Алеппо. И здесь после первых позитивных импульсов, к сожалению, наступило торможение, поскольку давление, которое оказывалось и продолжает оказываться на ЮНЕСКО… отражает тот факт, который достоин сожаления, что политический расчет по-прежнему доминирует над здравым смыслом", — сказал он на заседании комиссии по делам ЮНЕСКО.

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