В Сирии рассказали о восстановлении транспортной инфраструктуры страны

ДАМАСК, 20 дек — РИА Новости. Министр транспорта Сирии Али Хаммуд рассказал в интервью РИА Новости о том, как страна восстанавливает морской, железнодорожный и сухопутный транспорт после нескольких лет войны.

Министр рассказал, что порядка 70% железных дорог Сирии подверглись атакам террористов.

По его словам, восстановлена работа железной дороги Латакия-Тартус-Хомс, грузовые поезда ходят по ней ежедневно. Кроме того, железная дорога длиной в 186 километров позволяет доставлять фосфаты из шахт в порт Тартус, а также перевозить топливо и другие грузы.

Пассажирский поезд в Алеппо начал перевозки через 20 дней после освобождения города от террористов, рассказал министр.

"Министерство работает над расширением порта Тартус для удовлетворения растущих потребностей, так как это стратегический порт для Сирии и Ирака. Работаем над созданием нового порта взамен порту Латакии или расширением существующего", — рассказал министр, отметив, что это позитивно скажется на туристическом секторе.

По его словам, ведомство также рассматривает вариант закупки новых торговых судов.

Также министерство занимается восстановлением сухопутных трасс, разрушенных за годы войны.