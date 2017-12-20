Иран поддержал встречу конгресса нацдиалога Сирии в Сочи

БАКУ, 20 дек – РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в среду, что Тегеран поддерживает предложенную Россией встречу конгресса народов Сирии в Сочи, нацелен на политическое урегулирование ситуации в этой стране.

"Иран будет продолжать работу над урегулированием сирийского кризиса. Иран поддерживает предложенную Россией встречу конгресса народов Сирии в Сочи. Мы нацелены на политическое урегулирование", — сказал глава МИД Ирана на пресс-конференции в Баку.

Зариф также добавил, что выборы президента Сирии могут быть проведены исключительно после принятия новой конституции страны.

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