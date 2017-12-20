В Минобороны отчитались по ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала восемь нарушений режима прекращения огня, Турция — пять, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведена гуманитарная акция в населенном пункте Син провинции Алеппо, доставлено продовольствие общим весом 1,3 тонны. В течение суток медицинская помощь оказана восьми жителям.
Уточняется, что в течение суток подписано одно соглашение о присоединении населенного пункта Телль-эн-Нага провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2 тысяч 312.
Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Хама, Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.
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