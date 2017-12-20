В Минобороны отчитались по ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала восемь нарушений режима прекращения огня, Турция — пять, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано восемь нарушений в провинциях: Алеппо — четыре, Латакия — одно, Хомс — одно, Дамаск — два. Турецкой частью представительства зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Идлиб — один, Латакия — два, Дамаск — два", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведена гуманитарная акция в населенном пункте Син провинции Алеппо, доставлено продовольствие общим весом 1,3 тонны. В течение суток медицинская помощь оказана восьми жителям.

Уточняется, что в течение суток подписано одно соглашение о присоединении населенного пункта Телль-эн-Нага провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2 тысяч 312.

Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Хама, Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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