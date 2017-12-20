Участники переговоров по Сирии подтвердили участие во встрече в Астане

АСТАНА, 20 дек – РИА Новости. Все делегации подтвердили свое участие в восьмом раунде переговоров по Сирии, которые пройдут 21-22 декабря в Астане, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

"Делегации стран-гарантов режима прекращения боевых действий в Сирии прибывают в Астану для участия в очередном раунде переговоров, который пройдет 21-22 декабря. Делегацию России возглавляет специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, Турции – заместитель министра иностранных дел Седат Онал, Ирана – заместитель министра иностранных дел Хусейн Джабери Ансари", — говорится в сообщении ведомства.

Сообщается, что в предстоящей встрече также примут участие делегации правительства Сирии и сирийской оппозиции, ООН, а также США и Иордании как наблюдателей.

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