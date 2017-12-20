Посол России отметил близость позиций Москвы и Пекина по Сирии

ПЕКИН, 20 дек — РИА Новости. Россия и Китай имеют весьма близкие оценки по сирийскому урегулированию, в том числе и в Совете Безопасности ООН, заявил в интервью российским СМИ посол РФ в Китае Андрей Денисов.

"Китай играет в урегулировании ситуации вокруг Сирии весомую роль. Наш анализ и оценки ситуации в Сирии, оценки путей выхода из этой ситуации весьма близки и, можно сказать, даже совпадают", — сказал Денисов.

Он подчеркнул, что "в том числе и в Совете Безопасности ООН, голосуем мы, как правило, солидарно".

Дипломат добавил, что "позиция (Китая по сирийскому вопросу – ред.), безусловно, положительная, и по-другому ее оценить нельзя".

При этом он отметил, что у России и Китая, несомненно, различная степень вовлеченности, в том числе и полевой.

"Но озабоченность Китая тем, что происходит в Сирии, как минимум, не меньше, чем у нас. Наша озабоченность объясняется тем, что там немало выходцев из наших некоторых регионов и стран Центральной Азии, исторически, географически близких к нам, которые воюют на стороне запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство", но там есть много выходцев из Китая", — сказал Денисов.

Дипломат отметил, что, по некоторым оценкам, число выходцев из Китая превышает тысячу человек, "а может быть и больше, и все это, конечно, для Китая приобретает особое значение".

"Сейчас, когда террористы выдавливаются из Сирии, куда они пойдут, это большой вопрос. Могут вернуться, допустим, в Афганистан, где ситуация подвешенная, а там совсем близко до Китая", — добавил дипломат.

Он также отметил, что Китай оказывает законному правительству Сирии вполне серьезную гуманитарную помощь, помощь некоторыми видами нелетального военного снаряжения, а после окончания военных действий готов активно участвовать в экономическом восстановлении страны.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Урегулирование обсуждается на площадках Женевы и Астаны. Россия проводила операцию против террористической группировки ИГ* с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска.

*Террористическая организация, запрещена в России

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