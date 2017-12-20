Казахстан поддержал продление резолюции СБ ООН по гумпомощи в Сирии

АЛМА-АТА, 20 дек – РИА Новости. Казахстан поддержал резолюцию Совета Безопасности ООН о продлении действия режима трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию, сообщила в среду пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

Ранее Совет Безопасности ООН продлил на год действие режима трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию. Соответствующая резолюция была принята на заседании во вторник.

"Казахстан поддержал данное решение, учитывая важность резолюции для охвата гуманитарной помощью более 3,5 миллиона человек, проживающих в северных и восточных районах Сирии", — отмечается в пресс-релизе.

Казахстан остается приверженным всем международным усилиям, направленным на улучшение гуманитарной ситуации в Сирии, отмечено в заявлении казахстанской делегации. Согласно пресс-релизу, казахстанской стороной подчеркнута важность сохранения всех модальностей доставки гуманитарной помощи на сирийскую территорию, в том числе и трансграничный механизм, предусмотренный резолюцией 2165. В то же время казахстанская делегация призвала Гуманитарное управление ООН сделать все возможное, чтобы улучшить мониторинг и прозрачность гуманитарных операций, проводимых под эгидой ООН и неправительственными организациями в Сирии.

"Подчеркнута невозможность разрешения сирийского кризиса только гуманитарными усилиями, поэтому казахстанская сторона выразила надежду, что члены Совета Безопасности поддержат женевскую платформу и астанинский процесс, которые стали основными частями архитектуры мира, возводимой международным сообществом в сложнейших условиях", — отмечается в сообщении. Казахстанская делегация также призвала заинтересованные стороны придерживаться прекращения огня в Сирии, необходимого для приближения мира в этой стране.

Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через линии фронта и погранпереходы действует с июля 2014 года. Такой механизм был установлен резолюцией СБ ООН 2165 и продлевался ежегодно. Он истекает 10 января 2018 года.

На заседании СБ ООН 29 ноября постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что система трансграничных поставок гуманитарной помощи в Сирию ущемляет суверенитет страны, а потому сохраняться не может и должна быть пересмотрена.

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