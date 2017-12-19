СБ ООН продлил действие режима трансграничной доставки гумпомощи в Сирию

ООН, 19 дек — РИА Новости. Совет Безопасности ООН продлил на год действие режима трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию. Соответствующая резолюция была принята на заседании во вторник, Россия, Китай и Боливия при голосовании воздержались.

© Фото : предоставлено российским центром по примирению враждующих сторон в САР Российские военные раздали почти две тонны гумпомощи в Дамаске

Консультации по обновленному проекту резолюции продолжались с начала декабря. Авторами проекта резолюции выступили Египет, Швеция и Япония.

Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через линии фронта и погранпереходы действует с июля 2014 года. Такой механизм был установлен резолюцией СБ ООН 2165 и продлевался ежегодно. Он истекает 10 января 2018 года.

На заседании СБ ООН 29 ноября постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что система трансграничных поставок гуманитарной помощи в Сирию ущемляет суверенитет страны, а потому сохраняться не может и должна быть пересмотрена.

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