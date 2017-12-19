В сирийской оппозиции назвали цели встречи в Эр-Рияде

КАИР, 19 дек — РИА Новости. Участники встречи сирийской оппозиции в Эр-Рияде намерены обсудить организационные вопросы и прийти к единой точке зрения, заявил РИА Новости член платформы "Каир" сирийской оппозиции Фирас аль-Халиди.

Лидер платформы "Москва" сирийской оппозиции Кадри Джамиль сообщил во вторник, что встреча расширенной делегации сирийской оппозиции пройдёт в среду и четверг в Эр-Рияде.

"Завтра у нас начинается встреча политического комитета переговорной делегации в Эр-Рияде. Заседания будут идти, пока не закончим обсуждение всех пунктов повестки дня, всех документов по политике и структуре. Мы хотим обсудить документы политические и структуру делегации, а также организационные вопросы", — рассказал аль-Халиди.

По его словам, во встрече примут участие все члены переговорной делегации. "Цель — сплочение рядов для выработки единой позиции членов делегации", — отметил оппозиционер.

"Обсудим четыре корзины вопросов, методику переговоров и где будем участвовать", — добавил собеседник агентства.

Две предыдущие встречи сирийской оппозиции в Эр-Рияде состоялись в августе и ноябре. По итогам ноябрьской встречи оппозиция сформировала единую делегацию для межсирийских переговоров в Женеве, а также приняла итоговое заявление, в котором поставила условие об уходе президента Сирии Башара Асада в начале переходного периода. Это заявление стало камнем преткновения на восьмом раунде переговоров в Женеве: правительственная делегация Сирии потребовала для начала прямых переговоров аннулировать заявление "Эр-Рияд-2".

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