Джамиль: Запад уговаривает оппозицию САР не участвовать в Конгрессе в Сочи

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Некоторые западные силы требуют от сирийских оппозиционеров отказа от участия в Конгрессе национального диалога Сирии в Сочи, заявил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" глава московской платформы сирийской оппозиции Кадри Джамиль.
"Некоторые западные силы выступают против этого диалога, провели встречи с оппозицией, потребовали от оппозиционеров не присутствовать, хотя это всего лишь остается идеей. Они отпугивают их от участия в Конгрессе национального диалога", — сказал Джамиль.
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