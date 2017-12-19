МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Встреча расширенной делегации сирийской оппозиции пройдёт в среду и четверг в Эр-Рияде, заявил лидер московской группы сирийской оппозиции Кадри Джамиль.

"Завтра-послезавтра будет встреча расширенной делегации в Эр-Рияде", — сказал Джамиль на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По его словам, в московской группе оппозиции выступают "категорически против внешнего финансирования оппозиции".

"Если такое будет, мы будем критиковать и громко об этом заявлять. Мы против дополнительных привилегий делегации, если что-то будет иначе, мы будем об этом говорить. Наш авторитет — это наша репутация и мы не позволим ее дискредитировать", — добавил Джамиль.

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