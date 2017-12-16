МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Подготовка новых вооружённых формирований боевиков в сирийской провинции Эль-Хасека под руководством американских инструкторов проводится для противодействия России, которую США считают своим главным геополитическим противником, считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и Франц Клинцевич.

Ранее российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил, что новые вооруженные формирования "Новая сирийская армия" создаются у лагеря беженцев в провинции Эль-Хасека под руководством американских инструкторов.

"Практически то же самое делали американцы и в 80-х годах прошлого века, во время войны в Афганистане, готовя террористов и натравливая их на Советский Союз. Судя по всему, время для США остановилось. Сегодняшнюю Россию, как и 30 лет назад Советский Союз, они считают своим главным геополитическим противником, для борьбы с которым все средства хороши", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.

По мнению сенатора, президент США Дональд Трамп, скорее всего, пытается избежать крайних форм противостояния.

"Но он явно не в силах развернуть американскую политическую систему. Подготовка боевиков американскими инструкторами продолжается", — сказал он.

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