Шойгу рассказал Совбезу о выводе российских войск из Сирии

Президент РФ Владимир Путин, президент Сирии Башар Асад и министр обороны России Сергей Шойгу на авиабазе Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017

Президент РФ Владимир Путин, президент Сирии Башар Асад и министр обороны России Сергей Шойгу на авиабазе Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России актуальные вопросы международной и внутрироссийской повестки дня, в том числе ситуацию на Корейском полуострове и вывод российских войск из Сирии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ходе заседания министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал членов Совбеза о ходе вывода российского воинского контингента из Сирии", — отметил Песков.