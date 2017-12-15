Шойгу рассказал Совбезу о выводе российских войск из Сирии

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России актуальные вопросы международной и внутрироссийской повестки дня, в том числе ситуацию на Корейском полуострове и вывод российских войск из Сирии, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В ходе заседания министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал членов Совбеза о ходе вывода российского воинского контингента из Сирии", — отметил Песков.
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