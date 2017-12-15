Бородавкин назвал безосновательными заявления о подрыве женевского процесса

ЖЕНЕВА, 15 дек — РИА Новости. Заявления о том, что Конгресс национального диалога Сирии, который должен пройти в Сочи, может подорвать женевский процесс, безосновательны и являются попыткой помешать организации этой встречи, заявил журналистами постпред РФ при женевском отделении ООН Алексей Бородавкин.

"Хочу отметить, что не имеют право на жизнь и на серьезное рассмотрение заявления о том, что якобы сочинский конгресс может подорвать женевский политический процесс. Эти заявления ни на чем не основаны, это домыслы и попытки искусственно изобрести какие-то препятствия и преграды для серьезной и качественной подготовки Конгресса сирийского национального диалога", — сказал Бородавкин.

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