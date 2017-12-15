Бородавкин рассказал, что поможет сирийской оппозиции выйти на переговоры

ЖЕНЕВА, 15 дек — РИА Новости. Оппозиция должна привести свои требования в соответствии с реалиями в Сирии, это помогло бы политическому процессу и способствовало бы выходу на прямые переговоры, заявил журналистам постпред РФ при женевском отделении ООН Алексей Бородавкин.

"Если бы их позиция была приведена в соответствии с политической и военной реальностью в Сирии, то это бы помогло обеспечить прогресс на политическом переговорном треке и выйти на прямые переговоры с сирийскими сторонами", — сказал он.

Бородавкин отметил, что пока не видит со стороны руководства оппозиционной делегации, сформированной в Эр-Рияде, желания обсуждать вопросы о политическом урегулировании в Сирии.

"Напротив, они фокусируют свое внимание на совершенно не проходном, ультимативном и бессмысленном, особенно в нынешних условиях, требовании о немедленной отставке президента Сирии Башара Асада", — добавил постпред.

В четверг в Женеве завершился восьмой раунд межсирийских переговоров. Вопреки высоким ожиданиям, раунд не принес видимых результатов — прямые переговоры между делегациями правительства и объединенной оппозиции так и не удалось начать. Представители Дамаска назвали неприемлемым требование оппозиции об отставке президента Башара Асада, которое изложено в заявлении Эр-Рияд-2, посчитав это предварительным условием для переговоров. Оппозиция в свою очередь решила не менять свое заявление. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура на пресс-конференции назвал этот раунд "упущенной золотой возможностью".

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