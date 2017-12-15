ЖЕНЕВА, 15 дек — РИА Новости. Россия считает, что оппозиция Сирии должна четко отразить в своих документах, что военного решения конфликта в САР нет, заявил журналистам постпред РФ при женевском отделении ООН Алексей Бородавкин.

"Необходимо, чтобы оппозиция четко и ясно в своих документах обозначила, что она не видит военного решения конфликта в Сирии, имеет в виду работать над политическим урегулированием в этой стране", — сказал Бородавкин.

В четверг в Женеве завершился восьмой раунд межсирийских переговоров. Вопреки высоким ожиданиям, раунд не принес видимых результатов — прямые переговоры между делегациями правительства и объединенной оппозиции так и не удалось начать. Представители Дамаска назвали неприемлемым требование оппозиции об отставке президента Башара Асада, которое изложено в заявлении Эр-Рияд-2, посчитав это предварительным условием для переговоров. Оппозиция в свою очередь решила не менять свое заявление. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура на пресс-конференции назвал этот раунд "упущенной золотой возможностью".

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