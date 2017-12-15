Бородавкин оценил потенциал сирийской армии

ЖЕНЕВА, 15 дек — РИА Новости. Созданный при поддержке РФ потенциал сирийских Вооруженных сил достаточен для ведения боевых действий против террористов, заявил журналистам постпред РФ при женевском отделении ООН Алексей Бородавкин.

"В настоящее время, после военного разгрома ИГ* в Сирии, сирийские Вооруженные силы способны самостоятельно отражать террористическую агрессию на своей территории. Этот потенциал ВС Сирии был создан при нашей помощи и поддержке и теперь достаточен для того, чтобы вести боевые действия против террористов на сирийской территории", — сказал он.

По его словам, несмотря на вывод большей части ВКС РФ с территории Сирии, российские военные остаются на авиабазе базе Хмеймим и на военно-морской базе в Тартусе. При этом РФ будет готова оказать военную поддержку Сирии в случае возникновения серьезной террористической угрозы.

"Мы будем продолжать поддерживать наших сирийских партнеров и помогать им в их борьбе с международным терроризмом. В частности с "Джебхат ан-Нусрой"*, которая все еще продолжает действовать в Сирии", — добавил постпред.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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