Присутствие США в Сирии не нужно после разгрома ИГ*, заявил постпред

ЖЕНЕВА, 15 дек — РИА Новости. Россия рассчитывает, что на политическом и военном треке она сможет развить сотрудничество с США по Сирии, заявил журналистам постпред РФ при женевском отделении ООН Алексей Бородавкин.
Бородавкин добавил, что Москву также не устраивает то, что США не слишком нацелены на борьбу с другими террористическими группировками, в том числе, c "Джебхат ан-Нусрой"*.
"Несмотря на это, мы надеемся, что как на политическом, так и на военном уровне мы сможем дальше развить взаимодействие и сотрудничество с американской стороной", — добавил он.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.
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