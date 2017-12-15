Присутствие США в Сирии не нужно после разгрома ИГ*, заявил постпред

ЖЕНЕВА, 15 дек — РИА Новости. Россия рассчитывает, что на политическом и военном треке она сможет развить сотрудничество с США по Сирии, заявил журналистам постпред РФ при женевском отделении ООН Алексей Бородавкин.

"Существует стратегическое соглашение по Сирии (с США), но остается много деталей, которые вызывают озабоченность. Во-первых, о присутствии США и западной коалиции в Сирии после победы над ИГ*. Нет необходимости для присутствия американской коалиции в Сирии. Особенно, когда их не приглашали", — сказал он.

Бородавкин добавил, что Москву также не устраивает то, что США не слишком нацелены на борьбу с другими террористическими группировками, в том числе, c "Джебхат ан-Нусрой"*.

"Несмотря на это, мы надеемся, что как на политическом, так и на военном уровне мы сможем дальше развить взаимодействие и сотрудничество с американской стороной", — добавил он.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

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