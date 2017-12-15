Российские представители за сутки зафиксировали семь нарушений в Сирии

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала семь нарушений режима прекращения огня, Турция — одно, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
В бюллетене подчеркивается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведена гуманитарная акция в населенном пункте Ард-эль-Джабурин провинции Хомс. Местному населению доставлено продовольствие, общий вес груза – 1,9 тонны. Медицинская помощь в течение суток оказана 48 местным жителям.
Отмечается, что гуманитарный конвой ООН доставил в населенный пункт Кафер-Лаха провинции Хомс местному населению 156 тонн продовольствия.
Уточняется, что в течение суток новых соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывалось. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2307.
Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Хама, Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.
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