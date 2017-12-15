Российские представители за сутки зафиксировали семь нарушений в Сирии

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала семь нарушений режима прекращения огня, Турция — одно, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано семь нарушений в провинциях: Алеппо – пять, Латакия – одно, Хомс – одно. Турецкой частью представительства зафиксирован один случай стрельбы в провинции Дамаск", — говорится в документе, опубликованном на сайте Минобороны.

В бюллетене подчеркивается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведена гуманитарная акция в населенном пункте Ард-эль-Джабурин провинции Хомс. Местному населению доставлено продовольствие, общий вес груза – 1,9 тонны. Медицинская помощь в течение суток оказана 48 местным жителям.

Отмечается, что гуманитарный конвой ООН доставил в населенный пункт Кафер-Лаха провинции Хомс местному населению 156 тонн продовольствия.

Уточняется, что в течение суток новых соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывалось. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2307.

Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Хама, Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>