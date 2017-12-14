Де Мистура провел брифинг по итогам "Женевы-8"

ЖЕНЕВА, 14 дек — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура провел брифинг для представителей пяти стран — постоянных членов СБ ООН об итогах восьмого раунда межсирийских переговоров.
Как ожидается, 19 декабря де Мистура также проведет более детальный брифинг об итогах "Женевы-8" для Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.
Восьмой раунд межсирийских переговоров по Сирии прошел в Женеве с 28 ноября по 14 декабря. Он стал самым продолжительным в истории женевского процесса.
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