Де Мистура провел брифинг по итогам "Женевы-8"

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура во время переговоров по Сирии в Женеве, Швейцария. 14 декабря 2017

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура во время переговоров по Сирии в Женеве, Швейцария. 14 декабря 2017

ЖЕНЕВА, 14 дек — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура провел брифинг для представителей пяти стран — постоянных членов СБ ООН об итогах восьмого раунда межсирийских переговоров.

"Я только что провел брифинг для представителей пятерки СБ ООН", — сказал он РИА Новости по итогам встречи с представителями постоянных представительств России, США, Великобритании, Франции и Китая при женевском офисе ООН.

Как ожидается, 19 декабря де Мистура также проведет более детальный брифинг об итогах "Женевы-8" для Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке.

Восьмой раунд межсирийских переговоров по Сирии прошел в Женеве с 28 ноября по 14 декабря. Он стал самым продолжительным в истории женевского процесса.

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