В Минобороны Египта признали легитимность режима Асада, заявил депутат ГД

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Представители Минобороны Египта на встрече с представителями Госдумы признали легитимность режима президента Сирии Башара Асада и подчеркнули роль ВКС РФ в победе над террористической организацией "Исламское государство*", заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин ("Единая Россия").

Делегация депутатов Госдумы во главе с председателем комитета Госдумы по обороне Владимиром Шамановым находится с визитом в Египте. В четверг прошла встреча делегации с представителями Минобороны Египта.

"Сегодня с замминистра обороны (Египта) встречались, с первым замначальника разведки. Вопросы везде стоят: борьба с международным терроризмом, везде мы сверяем шаги, везде мы смотрим позиции. Нам очень приятно, что позиция Египта созвучна с нашей позицией: то, что режим Башара Асада — это легитимный режим, и будущее Сирии, безусловно, может решать только сирийский народ. Это самое главное, общие позиции. И то, что Сирия с помощью России сохранилась как государство — это тоже очень важно, и египтяне это тоже подчеркнули, роль ВКС России в победе над "Исламским государством*". И в то же время подчеркнули незаконность действий в Сирии со стороны коалиции во главе с США, это очень важный постулат", — сказал Швыткин РИА Новости по телефону.

*Запрещенная в России террористическая организация

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>