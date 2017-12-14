Российские военные раздали почти две тонны гумпомощи в Дамаске

ХМЕЙМИМ (Сирия), 14 дек — РИА Новости. Российские военные провели гуманитарную акцию в центре религиозного образования "Мар-Африн" в сирийском Дамаске, нуждающимся были выданы 445 продовольственных наборов весом 1,9 тонны, сообщил в четверг на брифинге глава российского Центра примирения враждующих сторон генерал-лейтенант Сергей Кураленко.
"Гуманитарная акция проведена на территории центра религиозного образования "Мар-Африн", нуждающимся людям выданы 445 продовольственных наборов: рис, мука, мясные консервы, общим весом 1,9 тонны. В ходе проведения акции российскими военными медиками оказана медицинская помощь 12 детям", — сказал он.
"Правительственными силами Сирийской Арабской Республики и российским Центром по примирению враждующих сторон обеспечена безопасность проведения гуманитарного конвоя ООН в населенный пункт Телль-Гехаб провинции Деръа. Жителям доставлена партия гуманитарной помощи общим весом 156 тонн", — добавил Кураленко.
"Невозможность доставить людям в условиях зимнего периода теплые вещи, отопительные приборы и продукты питания усугубляет и так сложную гуманитарная обстановку, сложившуюся в этом лагере беженцев", — отметил он.
Кураленко также сообщил, что продолжается совместная работа российского Центра по примирению враждующих сторон и органов местного управления по организации возвращения беженцев.
Также в результате совместной работы Центра, комитетов национального примирения зон деэскалации №1 "Идлиб" и №2 "Хомс" и представителей местных администраций были подписаны соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий двух населенных пунктов: Кусения в провинции Алеппо и Мудан в провинции Хомс.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>