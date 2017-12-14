Российские военные раздали почти две тонны гумпомощи в Дамаске

© Фото : предоставлено российским центром по примирению враждующих сторон в САР

© Фото : предоставлено российским центром по примирению враждующих сторон в САР

Более 50 тонн гумпомощи при содействии военных РФ доставили в пригород Дамаска. Архивное фото

Более 50 тонн гумпомощи при содействии военных РФ доставили в пригород Дамаска. Архивное фото

© Фото : предоставлено российским центром по примирению враждующих сторон в САР

© Фото : предоставлено российским центром по примирению враждующих сторон в САР

ХМЕЙМИМ (Сирия), 14 дек — РИА Новости. Российские военные провели гуманитарную акцию в центре религиозного образования "Мар-Африн" в сирийском Дамаске, нуждающимся были выданы 445 продовольственных наборов весом 1,9 тонны, сообщил в четверг на брифинге глава российского Центра примирения враждующих сторон генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

"Гуманитарная акция проведена на территории центра религиозного образования "Мар-Африн", нуждающимся людям выданы 445 продовольственных наборов: рис, мука, мясные консервы, общим весом 1,9 тонны. В ходе проведения акции российскими военными медиками оказана медицинская помощь 12 детям", — сказал он.

"Правительственными силами Сирийской Арабской Республики и российским Центром по примирению враждующих сторон обеспечена безопасность проведения гуманитарного конвоя ООН в населенный пункт Телль-Гехаб провинции Деръа. Жителям доставлена партия гуманитарной помощи общим весом 156 тонн", — добавил Кураленко.

Он также подчеркнул, что представители группировки США в Эт-Танфе "продолжают под различными предлогами препятствовать доставке гуманитарной помощи в лагерь беженцев "Эр-Рукбан".

"Невозможность доставить людям в условиях зимнего периода теплые вещи, отопительные приборы и продукты питания усугубляет и так сложную гуманитарная обстановку, сложившуюся в этом лагере беженцев", — отметил он.

Кураленко также сообщил, что продолжается совместная работа российского Центра по примирению враждующих сторон и органов местного управления по организации возвращения беженцев.

"За сутки в свои дома возвратились 339 человек, из них в провинции Алеппо — 25, Дейр-эз-Зор — 302 и Хомс — 12 человек", — отметил он.

Также в результате совместной работы Центра, комитетов национального примирения зон деэскалации №1 "Идлиб" и №2 "Хомс" и представителей местных администраций были подписаны соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий двух населенных пунктов: Кусения в провинции Алеппо и Мудан в провинции Хомс.

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