Дамаск в ходе переговоров в Женеве представил 23 документа, заявил Джаафари

Постпред САР при ООН Башар Джаафари во время мирных переговоров по Сирии в ООН в Женеве, Швейцария. 14 декабря 2017

Постпред САР при ООН Башар Джаафари во время мирных переговоров по Сирии в ООН в Женеве, Швейцария. 14 декабря 2017

ЖЕНЕВА, 14 дек – РИА Новости. Делегация правительства в ходе восьми раундов межсирийских переговоров в Женеве представила спецпосланнику ООН по Сирии Стаффану де Мистуре 23 рабочих документа, заявил журналистам постпред САР при ООН Башар Джаафари.

"В ходе восьми раундов переговоров мы представили 23 рабочих документа посреднику. Они относятся к 4 корзинам, а также к документу из 12 пунктов. Это означает, что мы активно участвуем в обсуждении женевской повестки", — сказал Джаафари.

По его словам, это доказывает, что у Дамаска серьезный подход к переговорам.

Восьмой раунд межсирийских переговоров стартовал в Женеве 28 ноября и продлился до 14 декабря. Часть раунда прошла без участия правительственной делегации: представители Дамаска назвали неприемлемым требование оппозиции об отставке президента Асада, которое изложено в заявлении Эр-Рияд-2, посчитав это предварительным условием для переговоров. Делегация правительства покинула Швейцарию 2 декабря. Представители оппозиции с тех пор провели ряд встреч в офисе спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. В воскресенье делегация правительства во главе с постпредом САР при ООН в Нью-Йорке Башаром Джаафари вернулась в Женеву.

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