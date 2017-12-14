Совфед рассмотрит соглашение о расширении базы в Тартусе 26 декабря

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Совет Федерации рассмотрит соглашение о расширении базы ВМФ РФ в сирийском Тартусе СФ на заседании 26 декабря, до конца года все необходимые юридические процедуры по документу будут завершены, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

В среду президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект о ратификации соглашения с Сирией о расширении территории пункта материально-технического обеспечения флота РФ в районе порта Тартус, следует из электронной базы нижней палаты парламента.

"26 декабря мы рассмотрим соглашение, это абсолютно точно. До конца года все необходимые юридические процедуры по этому соглашению будут завершены", — сказал Клинцевич.

По его словам, ратификацию соглашения необходимо осуществить до конца года в связи с выводом группировки ВКС РФ из Сирии.

"Важно все это сделать до конца года. Войска мы выводим из Сирии, процесс уже начался, а в Тартусе на базе люди остаются. Необходимо все юридически оформить", — подчеркнул сенатор.

Текст соглашения между Россией и Сирией от 18 января 2017 года опубликован 20 января. Соглашение действует 49 лет, оно носит оборонительный характер и не направлено против других стран, подчеркивается в тексте документа. Им предусмотрено, в частности, что одновременно в порту Тартус могут находиться 11 российских военных кораблей, включая суда с ядерной энергетической установкой.

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