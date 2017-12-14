Партнеры коалиции США 13 декабря ликвидировали 20 боевиков вблизи Эт-Танфа

Авиаудар ВВС международной коалиции во главе с США в окрестностях Ракки, Сирия. Архивное фото

Авиаудар ВВС международной коалиции во главе с США в окрестностях Ракки, Сирия. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 14 дек — РИА Новости. Партнерские силы возглавляемой США коалиции ликвидировали более 20 боевиков ИГ* вблизи сирийского города Эт-Танф, говорится в заявлении коалиции.

"Партнерские силы коалиции на юге Сирии ликвидировали более 20 террористов ДАИШ вблизи Эт-Танф 13 декабря", — отмечается в сообщении, поступившем в РИА Новости. В заявлении говорится, что операцию против боевиков провела группировка "Джейш Магавир ас-Саура".

"В то время как коалиция и ее партнерские силы в Сирии ослабили ДАИШ, все более отчаянные террористы продолжают представлять угрозу гражданскому населению", — сообщили в коалиции.

* Террористическая организация, запрещенная в России.