Джаафари рассказал, почему Дамаск не вступает в прямой диалог с оппозицией

ЖЕНЕВА, 14 дек — РИА Новости. Делегация правительства Сирии на переговорах в Женеве не будет вступать в прямые переговоры с представителями объединенной оппозиции, пока заявление Эр-Рияд-2 находится в силе, заявил журналистам постпред САР при ООН Башар Джаафари.

"Пока заявление Эр-Рияд-2 находится в силе, мы не вступим в какой-либо прямой диалог с ними (с оппозицией — ред.). Делегация правительства Сирии не будет вести какой-либо диалог в условиях каких-либо предусловий. Заявление Эр-Рияд-2 является предусловием для этих переговоров", — сказал Джаафари.

Восьмой раунд межсирийских переговоров стартовал в Женеве 28 ноября и продлился до 14 декабря. Часть раунда прошла без участия правительственной делегации: представители Дамаска назвали неприемлемым требование оппозиции об отставке президента Асада, которое изложено в заявлении Эр-Рияд-2, посчитав это предварительным условием для переговоров. Делегация правительства покинула Швейцарию 2 декабря. Представители оппозиции с тех пор провели ряд встреч в офисе спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры. В воскресенье делегация правительства во главе с постпредом САР при ООН в Нью-Йорке Башаром Джаафари вернулась в Женеву.

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