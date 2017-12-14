Джаафари: тема борьбы с террором - ключ к обсуждению других "корзин" по САР

ЖЕНЕВА, 14 дек – РИА Новости. Обсуждение борьбы с терроризмом является ключом к обсуждению других трех корзин в рамках межсирийских переговоров в Женеве, заявил журналистам постпред САР при ООН Башар Джаафари.

"Восьмой раунд только что подошел к концу. Наша делегация предприняла усердную попытку выйти с позитивными результатами в этом раунде. Мы предложили для обсуждения проблему терроризма как основной элемент. Это означает, что мы обсудили четвертую корзину. Борьба с терроризмом является ключом к обсуждению трех других корзин", — сказал Джаафари.

В рамках межсирийских переговоров в Женеве ведутся в том числе дискуссии по четырем так называемым корзинам (конституция, выборы, управление и терроризм).

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