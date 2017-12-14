Джаафари не исключил прямых переговоров с сирийской оппозицией в Сочи

Глава сирийской правительственной делегации Башар Джаафари во время мирных переговоров в Женеве

Глава сирийской правительственной делегации Башар Джаафари во время мирных переговоров в Женеве

ЖЕНЕВА, 14 дек — РИА Новости, Елизавета Исакова. Глава делегации правительства Сирии Башар Джаафари не исключил прямых переговоров с оппозицией в Сочи, если будет отозвано заявление Эр-Рияд-2 и сформирована более представительная делегация оппозиции, согласно резолюции СБ ООН 2254.

"Программа Сочи полностью отличается от Женевы и Астаны. Для прямых переговоров необходимо соблюдение двух условий: создатели заявления Эр-Рияд-2 должны его отозвать и должна быть сформирована действительно представительная делегация оппозиции, согласно резолюции 2254", — сказал он.

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