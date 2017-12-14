В Сирии открыта дорога к мирной жизни, заявил Путин

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. После разгрома террористов в Сирии открывается дорога для политического урегулирования конфликта и восстановления мирной жизни, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Гордимся теми, кто в наши дни защищает Россию, безопасность наших граждан. Именно так мужественно, четко, профессионально действовали российские военнослужащие в Сирии. Они выполняли поставленные задачи. Выполнили. Вместе с сирийской армией разгромили крупнейшую организованную группу террористов", — заявил Путин на открытии торжественного приема в честь Дня Героев Отечества.

"И сейчас открывается дорога к политическому урегулированию сирийского конфликта, к возрождению страны. Для того, чтобы сотни тысяч людей смогли вернуться к мирной жизни", — сказал российский лидер.

Президент РФ, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим 11 декабря, отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии после полного разгрома террористической группировки "Исламское государство" (запрещенная в России) в этой стране. При этом в Сирии продолжат функционировать две российские военные базы — Хмеймим и Тартус.

Подробнее о больших пресс-конференциях президентов России читайте в справке РИА Новости >>

