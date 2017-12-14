Путин пошутил о том, кто может путешествовать пешком вблизи базы Хмеймим

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин, узнав об истории журналиста, уроженца Чечни, путешествовавшего по Сирии и зашедшего пешком на российскую авиабазу Хмеймим, отметил, что только чеченцы могут путешествовать там пешком.

В ходе ежегодной пресс-конференции Путина корреспондент, представляющий "Учительскую газету", задавая вопрос о возможности помощи сирийским детям, которые остались сиротами, упомянул, что и сам ездил по Сирии в феврале, был в том числе и на авиабазе Хмеймим.

"Я был первым россиянином, который пешком пришел на авиабазу Хмеймим, как мне сказали сотрудники. Меня сняли с маршрутки, я пытался въехать к россиянам, путешествовал из Латакии в Тартус, в Хомс и в Дамаск, такой круг", — рассказал журналист.

"Опасно, опасно", — сказал Путин в ответ и поинтересовался, откуда родом корреспондент. Получив ответ "из Чечни", российский лидер отметил с улыбкой: "Только чеченцы могут путешествовать там пешком".

Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>