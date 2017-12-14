Путин заявил, что США игнорируют сообщения о передвижении боевиков

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Россия сообщает США о передвижениях боевиков, но Вашингтон не реагирует, рассказал президент РФ Владимир Путин.

"Уходят боевики, скажем, в Ирак. Наши говорят американским партнерам: "Боевики пошли туда-то и туда-то". Нет никакой реакции, уходят и все. Почему? Потому что думают, что их можно было использовать в борьбе с тем же Асадом", — сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.

По его словам, "это самое простое, но и самое опасное, в том числе, для тех, кто это делает".

Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>