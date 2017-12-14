Путин призвал помочь Сирии решить проблему с беженцами

Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции

Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции

РИА НОВОСТИ. ПУТИН: НАДО РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ БЕЖЕНЦЕВ ИЗ СИРИИ, САМ ДАМАСК С ЭТИМ НЕ СПРАВИТСЯ

Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>