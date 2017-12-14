В SDF заявили, что быстро зачистят Дейр-эз-Зор от оставшихся террористов

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. "Сирийские демократические силы" (SDF) в течение нескольких дней зачистят провинцию Дейр-эз-Зор от оставшихся террористов, заявил ответственный за внешние связи SDF Абдулазиз Юнус.
"Наши силы зачистят эту территорию в течение нескольких дней", — сказал он РИА Новости.
По словам Юнуса, "отряды SDF подошли к иракской границе". "Большинство деревень и поселков в регионе освобождено, террористы остаются всего в нескольких населенных пунктах общей площадью менее 50 километров", — добавил он.
"Сирийские демократические силы" — вооруженные формирования курдов и арабов, которые не подчиняются властям Сирии и действуют при поддержке США.
*Запрещенная в России террористическая организация
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