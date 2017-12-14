В SDF заявили, что быстро зачистят Дейр-эз-Зор от оставшихся террористов

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. "Сирийские демократические силы" (SDF) в течение нескольких дней зачистят провинцию Дейр-эз-Зор от оставшихся террористов, заявил ответственный за внешние связи SDF Абдулазиз Юнус.

"Наши силы зачистят эту территорию в течение нескольких дней", — сказал он РИА Новости.

По словам Юнуса, "отряды SDF подошли к иракской границе". "Большинство деревень и поселков в регионе освобождено, террористы остаются всего в нескольких населенных пунктах общей площадью менее 50 километров", — добавил он.

Одиннадцатого декабря президент РФ Владимир Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии после полного разгрома "Исламского государства*" в этой стране. На следующий день президент США Дональд Трамп заявил, что американцы добились победы над ИГ* в Ираке и Сирии и преследуют боевиков в других районах.

"Сирийские демократические силы" — вооруженные формирования курдов и арабов, которые не подчиняются властям Сирии и действуют при поддержке США.

*Запрещенная в России террористическая организация

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